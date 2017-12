Informare meteo de ninsori si vant. Se anunta si o racire accentuata a vremii

Urmeaza un interval in care vremea se va raci, avertizeaza specialistii in meteorologie.

In prima faza, trebuie spus ca incepand de duminica dimineata, de la ora 05 si pana seara, la ora 20, va fi in vigoare o informare meteo, prin care expertii de la ANM transmit ca la munte vor reaparea in peisaj ninsorile. Va ninge “in general moderat cantitativ in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada”, se mentioneaza in textul informarii meteo, de unde aflam si ca in sud-estul Romaniei va sufla vantul – cu 40-50 km/h. De asemenea, pe litoral vantul va sufla cu aproximativ 55 km/h.

Nu in ultimul rand, e bine sa tinem cont de faptul ca specialistii transmit ca temperaturile ridicate inregistrate in ultima perioada in cateva zone din tara vor deveni istorie. Mai exact, anunta ca “la sfarsitul acestei saptamani si in primele zile ale saptamanii viitoare vremea se va raci accentuat si vor fi precipitatii, mai ales in jumatatea de sud a tarii, la inceput cu precadere sub forma de ploaie, apoi mai ales sub forma de lapovita si ninsoare”.