Informare meteo. Cum va fi vremea in urmatoarele zile!

In conditiile in care pe parcursul zilei de marti este valabila o avertizare de canicula, emisa pentru mai multe judete din vest, centru si sud, inclusiv pentru Capitala, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au transmis o informare valabila incepand de miercuri la pranz.

Mai exact, intervalul vizat de informarea meteo de instabilitate atmosferica accentuata si disconfort termic este 12 iulie, ora 12 – 13 iulie, ora 23. Cand sunt prognozate episoade cu ploi in aversa, torentiale, cu descarcari electrice, vijelii si grindina. “Astfel de manifestari se vor semnala miercuri, 12 iulie, indeosebi in nordul, estul si centrul tarii, precum si in zona montana, iar in noaptea de miercuri spre joi (12/13 iulie) mai ales in regiunile vestice”, transmit reprezentantii ANM, care mentioneaza ca joi vremea va fi instabila indeosebi in nord, centru si est.

Totodata, specialistii spun ca miercuri dupa-amiaza in Muntenia, Oltenia si Dobrogea disconfortul termic va fi ridicat, iar termometrele vor ajunge la 33-35 de grade, in Lunca Dunarii fiind posibil sa fie si mai mari de atat.