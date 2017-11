Informare de ninsori, lapovita si vant. Zonele vizate

Saptamana nu incepe cu vesti tocmai bune despre vreme – fiind anuntate precipitatii specifice iernii.

Din fericire, sudul tarii nu este mentionat de meteorologi in informarea emisa in urma cu scurta vreme. Intervalul avut in vedere este 21 noiembrie, ora 03 – 22 noiembrie, ora 18, rastimp in care specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie prognozeaza faptul ca la munte va ninge, precipitatiile fiind moderate, fiind asteptat sa se depuna un strat de zapada “consistent”. Totodata, se asteapta ca vantul sa sufle cu intensificari, mai puternice – de peste 60-80 km/h pe creste.

Ninsori vor fi si in centrul si nord-vest, insa slabe cantitativ, si in special pe durata zilei de marti si in noaptea de marti spre miercuri. Nu in ultimul rand, e de mentionat ca “la munte, in special la altitudini de peste 1700 m, vantul va avea intensificari in dupa-amiaza zilei de luni (20 noiembrie) si in prima parte a noptii de luni spre marti (20/21 noiembrie), cu rafale de peste 90…100 km/h”.