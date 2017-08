Informare de canicula pentru vineri si sambata. Maxime de pana la 37 de grade

Celor carora temperaturile din ultimele zile li se pareau perfecte nu primesc vesti tocmai bune, avand in vedere faptul ca meteorologii anunta o revenire a vremii caniculare.

Mai exact, vineri si sambata se anunta ca vremea va fi calduroasa in toate zone tarii, caniculara in sudul si sud-vestul tarii, in cursul zilei de vineri, si in zonele de campie si de podis – pe parcursul zilei de sambata.

Din directia Administratiei Nationale de Meteorologie s-a anuntat ca “se vor inregistra temperaturi maxime de 34…36 de grade, iar in sudul Olteniei si sud-vestul Munteniei, izolat chiar 37 de grade”, dar si ca “indicele temperatura-umezeala (ITU) local va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati in special in Campia Romana si in Campia de Vest”.

Aceiasi meteorologi spun ca si duminica va fi cald si in sudul, centrul si estul Romaniei, cu maxime prognozate de 34-35 de grade Celsius, in timp ce regiunea vestica vremea va fi instabila.