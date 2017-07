Inelul la care vom putea vorbi!

Startup-ul Origami Labs vrea sa construiasca un inel la care se poate vorbi prin atingerea urechii cu degetul. Dispozitivul se va numi Orii si va functiona prin fenomenul de “conductie osoasa”.

Adica in momentul in care inelul este conectat la telefon prin Bluetooth, va transmite sunetul atat spre, cat si dinspre telefon prin intermediul oaselor. Pentru folosirea Orii utilizatorul trebuie sa atinga urechea cu degetul pe care poarta inelul. Sunetul se transmite de la telefon la inel prin Bluetooth, iar de la inel la timpan prin oasele utilizatorului. Prin intermediul asistentilor Google si Apple, Orii poate fi folosit pentru toate functiile cunoscute de acestia, precum apelurile vocale, trimiterea sau citirea mesajelor ori navigarea. Notificarile de la telefon sunt livrate de Orii prin intermediul unui LED care permite filtrarea lor pentru ca utilizatorul sa nu fie deranjat in mod constant de lumina emisa. Origami Labs sustine ca bacteria lui Orii poate duce o ora de convorbiri, 45 de ore in standby, dar incarcarea dureaza o ora si jumatate. Inelul este rezistent la stropiri cu apa, va costa 119 dolari pentru cei care doneaza pentru proiectul realizat pe Kickstarter si va fi lansat in februarie 2018.