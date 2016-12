India devine a sasea economie, detronand Marea Britanie

Pentru prima data in 100 de ani, economia Indiei a depasit-o pe cea a fostei puteri coloniale, situandu-se pe locul sase, dupa valoarea PIB, in urma SUA, China, Japonia, Germania si Franta.

Anul viitor, India va inregistra o crestere economica de 7,6%. Un asemenea rezultat, arata Foreign Policy, este un simbol al cresterii economice rapide a tarii si, invers, a crizei post Brexit pe care o traverseaza Regatul Unit. Pe plan economic, 2016 a fost semnificativ pentru India. In februarie, a intrecut China, ca tara cu cea mai rapida crestere economica. In octombrie, Fondul Monetar International a prezis ca India isi va pastra acest titlu in viitorul apropiat. Fosta mare putere coloniala, Marea Britanie, prevedea o crestere economica de doar 1,8% in acest an si de 1,1% in 2017. Dupa referendumul din iunie privind parasirea Uniunii Europene, ceea ce ar putea antrena fireste iesirea din piata comuna a UE, economia si moneda britanice au cunoscut o perioada dificila. Pe de alta parte, economia indiana a beneficiat de o scadere a preturilor materiilor prime si o inflatie mai mica decat cea prevazuta, potrivit FMI. Dupa alegerea sa in 2014, primul ministru indian Narendra Modi a realizat reforme radicale ale pietei pentru a stimula cresterea economica.