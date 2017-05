Incredibil! Un fotbalist a fost arestat in timpul meciului

Natanael Alexandre de Lima “Marlon”, 21 de ani, jucator legitimat la gruparea SC Sapucaiense (Campionatul Gaúcho – campionatul statului Rio Grande do Sul) a fost retinut de anchetatori chiar pe banca de rezerve, in timp ce se pregatea sa intre pe teren. Jucatorului – suspectat ca ar face parte dintr-o banda criminala, alaturi de alti sase indivizi – i s-au pus catusele de fata cu antrenorul sau, a fost scos din stadion si escortat la sediul de politie. Marlon – care figura ca rezerva in confruntarea Sapucaiense – Farroupilha, este acuzat de participarea la mai multe rapiri. Ramane un mister pentru toata lumea de ce politistii nu au asteptat sfarsitul jocului pentru a pune in aplicare mandatul. “L-am identificat pe Natanael Alexandre de Lima inca din luna februarie, insa abia de curand am aflat ca acesta activeaza ca jucator de fotbal” – spune Cesar Carrion, comisar de politie din Porto Alegre. “Pentru ca suspectul nu avea un domiciliu stabil, pur si simplu singura solutie a fost aceea sa-l arestam in timpul jocului”, a precizat cel care conduce ancheta.

