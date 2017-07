INCREDIBIL! O banca germana iti da bani ca sa te imprumuti la ea!

Smava, un fintech cu sediul in Berlin, este prima institutie germana care ofera credite cu dobanzi negative, cu alte cuvinte platind consu­matorii sa se imprumute. „Oricine va imprumuta 1.000 de euro va da inapoi doar 994 de euro“, spune seful Smava, Alexander Artope.

Pana acum, dobanzile negative la credite si depozite pe segmentul clientilor de retail au reprezentat o raritate. O banca agricola germana a avut pentru scurt timp o schema prin care platea debitorilor bonusuri pentru costul dobanzii si au mai existat cateva cazuri izolate in Danemarca, Belgia si Olanda. Situatia este diferita in cazul Smava, insa, in mod nesurprinzator, exista un “tpil”: cea mai mare suma pe care un client Smava o poate imprumuta in conditiile oferite este de 1.000 de euro si fiecare persoana are dreptul la un singur imprumut. Astfel, castigul net pe client se ridica la 6 euro. „Oamenii trebuie sa se gandeasca singuri daca merita sa semneze un contract de imprumut de dragul a sase euro“, spune Nils Nauhauser, de la un birou de protectie a consumatorilor din statul german Baden-Wurttemberg. In cazul Smava, oferta isi va atinge propabil tinta: aceea de a determina un numar mai mare de clienti sa se inregistreze pe portalul sau de credit online. De obicei, utilizatorii care se inregistreaza revin. Sau cel putin li se poate trimite un e-mail direct.

Smava a fost creata ca un o platforma de creditare peer-to-peer in 2007, dar s-a reinventat ca un site de comparatie de credite. „Cu dobanzile noastre negative vrem sa incurajam oamenii sa compare dobanzile online“, spune Artope. Pentru platforma, comparativ cu clientii, castigurile ar urma sa fie consistente.

Nauhauser atrage atentia asupra unui alt tertip. Clientii care primesc un transfer catre contul bancar ar putea ajunge sa plateasca un comision peste castigul cu care au fost momiti. In mod ironic, bancile si-au marit comisioanele pentru ca dobanzile negative le-au erodat sursele traditionale de profit.