Incidentul care l-a facut pe Maruta sa aiba nevoie de orteza la picior

Accesoriul pe care realizatorul TV l-a purtat la emisiunea de joi i-a pus pe ganduri pe telespectatorii fideli productiei TV, care au inteles rapid ca Maruta a patit ceva la picior.

Catalin a explicat si ce a patit, de a ajuns sa poarte orteza la piciorul stang. Asa a aflat toata lumea ca a fost victima unui incident nedorit, chiar in timp ce o avea in brate pe micuta Eva, fetita sa si a Andrei. “Problema era ca putea sa fie grav… nu, ca nu era sa mor. Eram cu fetita in brate, am cazut pe scari, dar am fost un tata erou, am tinut-o in brate, nu i-am dat drumul deloc micutei”, a explicat realizatorul, citate de libertatea.ro, chiar in cadrul emisiunii pe care o are, la ProTv,

E lesne de inteles ca dupa “aventura” cu totul neprevazuta, Maruta a mers la medic, iar dupa ce a fost supus unor analize, specialistii au decis ca e cazul sa poarte acea orteza.