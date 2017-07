Incident in timpul unui exercitiu. Un TAB s-a scufundat in apa Dunarii/Precizarile MApN

Un TAB apartinand Ministerului Apararii a ajuns sa se scufunde in Dunare. Militarii aflati la bordul vehiculului militar au iesit la timp.

UPDATE: Pe langa faptul ca au confirmat episodul de zilele trecute, reprezentantii Ministerului Apararii au dat publicitatii, prin intermediul unui comunicat, si detalii cu privire la incidentul produs pe 15 iulie.

Redam in cele ce urmeaza, integral, precizarile din directia MApN:

“In cadrul secventelor de instruire ale exercitiului “ARGEDAVA SABER 17”, desfasurat pe malul drept al bratului Borcea, in zona localitatii Bordusani, in data de 15 iulie, pe timpul exersarii procedurilor de traversare a cursului de apa, echipajul unui transportor amfibiu blindat TAB-77 a raportat infiltrarea apei in interiorul transportorului.

Evenimentul face parte din gama de situatii tactice luate in calcul de planificatorii exercitiului. Echipajul transportorului si fortele de sprijin special destinate pentru aceasta situatie au pus in aplicare procedurile de salvare si evacuare a personalului, care au functionat conform standardelor si baremelor stabilite. Niciun militar nu a fost ranit pe timpul acestor operatiuni.

Evacuarea transportorului amfibiu blindat TAB-77 nu a fost posibila pe loc, cu echipamentele standard din dotarea unitatii, ca urmare a caracteristicilor cursului de apa din zona respectiva. Operatiunea de scoatere a mijlocului tactic scufundat va fi realizata ulterior, cu ajutorul unor utilaje furnizate de un operator specializat civil, in cooperare cu structuri din M.Ap.N.

In tot acest timp, navigatia pe bratul Borcea s-a desfasurat in siguranta, locul de scufundare fiind balizat conform procedurilor, iar capitania portului Fetesti a fost informata.”

Incidentul ar fi avut loc, potrivit Romania TV, in timpul Saber Guardian, exercitiu NATO desfasurat la Dunare.

O prima ipoteza este ca TAB-ul ar fi ajuns sa ia apa in urma unei probleme tehnice, insa pana la momentul de fata aceasta varianta nu si-a gasit confirmare oficiala.

Ce se stie este faptul ca informatia despre acest caz vine la doar cateva saptamani de la cumplitul accident in care a fost implicat un camion militar. Trei oameni au pierit dupa ce autovehiculul a cazut intr-o rapa, la intoarcerea de la un exercitiu militar.

sursa foto: dejeanul.ro