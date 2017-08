Incident in plina strada cu un medic cunoscut. Sefa MAI cere control la Politia Capitalei (VIDEO)

Un episod produs in plina strada, in cursul noptii trecute, al carui protagonisti sunt un medic cunoscut din Capitala si doi politisti a generat o reactie inclusiv la varful MAI.

Concret, ministrul Carmen Dan a cerut IGPR-ului sa faca un control la Politia Capitalei, urmare a imaginilor aparute in spatiul public, in ultimele ore, in care apar medicul Cristescu, de la Maternitatea Giulesti, sotia acestuia – medic la randul sau, dar si doi politisti. Din inregistrarea video prezentata luni la Antena 3 se vede ca, la un moment dat, doctorul ajunge sa fie pur si simplu tarat pe trotuar. Dar si ca femeia spune ca ea s-ar fi aflat la volan. De altfel, de pe filmare se aude cum sotia medicului sustine ca ar fi fost testata cu alcooltestul, rezultatul fiind “zero”. Totodata, se vede cum aceasta se roaga de politistii aflati in preajma sotului ei. “Suntem oameni respectabili si el a baut in seara asta si nu conducea el”, se aude femeia spunand la un moment dat.

Redam in cele ce urmeaza, integral, reactia ministrului Dan, postata pe contul sau de Facebook:

“In urma mediatizarii cazului de azi-noapte, cand cei doi politisti au amendat medicul de la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Prof. Doctor Panait Sarbu – “Maternitatea Giulesti”, am cerut ca IGPR sa dispuna un control la Politia Capitalei pentru a clarifica si verifica cum s-a ajuns intr-o asemenea situatie.

Consider ca lipsa de explicatii genereaza speculatii si opinii neintemeiate in spatiul public, motiv pentru care astept concluziile celor de la IGPR.

Va reamintesc ca imediat dupa cazul Boureanu am cerut Politiei Romane sa initieze o campanie de informare publica privind procedurile politistilor in cazul celor mai frecvente interactiuni cu cetatenii, ca un demers de transparenta si de clarificare a drepturilor lor legale.

Aceasta campanie trebuie inceputa cat mai curand!”

sursa foto/video: Antena3