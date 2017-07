Incident cu un tren pe ruta Timisoara-Bucuresti

Cei aproape 300 de oameni aflati, marti dimineata, la bordul unei garnituri ce facea legatura cu Capitala, plecata de la Timisoara, au avut parte de o calatorie pe care nu o vor uita prea curand.

Un incident a aparut in parcursul trenului InterRegio 1696 Timisoara – Bucuresti in jurul orei 8, undeva in zona localitatii Radomiresti. Cand, din cate anunta oficialii CFR Calatori, “trenul a franat automat” , “din cauza unei probleme aparute in circulatie”.

Aceeasi sursa mentioneaza ca incidentul e supus unor verificari, pentru a se afla cauzele care au dus la producerea lui. “Cei aproximativ 300 pasageri au fost in siguranta si si-au continuat calatoria cu acelasi tren. Garnitura si-a reluat traseul, dupa aproximativ o ora de stationare si dupa realizarea mai multor manevre a locomotivelor in zona”, se noteaza in comunicatul companiei de transport.

Din cate prezinta presa locala, insa, lucrurile n-ar fi stat tocmai asa. Adica, potrivit banatulmeu.ro, care citeaza un martor, locomotivele si-ar fi vazut de drum, in timp ce vagoanele ar fi ramas in plin camp, abia dupa o ora cele dintai revenind in zona.