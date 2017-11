Incident cu un TIR pe Autostrada Soarelui

O parte dintre soferii care au avut drum, duminica in jurul pranzului, pe Autostrada ce leaga Capitala de Constanta s-au vazut nevoiti sa ia o pauza neprevazuta de la traseu.

E valabil pentru cei care veneau de la Constanta la Bucuresti, si au fost afectati de incidentul ce a avut loc la kilometrul 203 al Autostrazii A 2, unde un TIR incarcat cu busteni a ajuns de-a latul pe carosabil, blocand toate benzile pe sensul catre Capitala.

Totul s-a intamplat, din care anunta reprezentantii Centrului Infotrafic, “din pricina unor probleme tehnice la sistemul de franare”. Din fericire, nu au fost victime in urma acestui incident, produs in zona localitatilor Murfatlar si Medgidia. La momentul de fata traficul rutier in zona este oprit, urmand sa se gaseasca solutii pentru relocarea autovehiculului de mare tonaj.

sursa foto: cugetliber.ro