Incident cercetat de oamenii legii. Ce spune deputatul acuzat ca ar fi lovit cu masina doi protestatari

Dupa ce alesii neamului de la USR au protestat pe parcursul zilei in sala de plen, in timpul sedintei Camerei Deputatilor in care se discuta legea privind statutul magistratilor, seara trecuta forfota s-a mutat, seara trecuta, in fata Parlamentului, unde mai multe persoane s-au adunat in strada, pentru a-si manifesta nemultumirile.

La un moment dat, s-a produs un incident in zona uneia dintre portile de la Palatul Parlamentului. Un deputat PSD de Sibiu este acuzat ca ar fi lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesa cu autoturismul din curtea sediului Legislativului, in jurul orei 21.

Parlamentarul Ioan Terea a ajuns apoi sa dea explicatii la politie. La fel si celelalte persoane. In cursul acestei dimineti s-a aflat ca Politia a deschis dosar penal in acest caz si ca se fac cercetari.

In replica, deputatul a sustinut, intr-o interventie telefonica la Antena3, ca unul dintre protestatari s-ar fi aruncat pe capota autoturismului pe care il conducea. “In momentul cand au vazut permisul de acces din parbrizul masinii, au luat foc. Mi-au incojurat masina, unii dadeau cu pumnii in masina. Masina era oprita. In momentul cand m-am strecurat printre ei cu masina (…) ea este lovita, tot impactul pe ea este pe partea dreapta. (…) Nu s-a gasit nicio urma pe botul masinii. Toate urmele sunt pe partea dreapta a masinii. N-aveam cum sa lovesc (…) Unul dintre ei s-a aruncat pe capota, se tinea de oglinda din dreapta. (…) A sarit jos, nu stiu, a cazut sau n-a cazut, nu stiu”, a sustinut parlamentarul, inainte de a spune ca apoi a oprit masina si a asteptat politistii de la Brigada Rutiera, aflati la cateva zeci de metri.

sursa foto: turnulsfatului.ro