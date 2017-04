Incep lucrarile de modernizare la trei statii de metrou din Capitala

Mijlocul acestei saptamani aduce startul operatiunii de modernizare a sistemului de control-acces in trei statii de metoru de pe raza Capitalei – Republica, Titan si Nicolae Grigorescu.

Conform Metrorex, operatiunile ce vor incepe miercuri se vor desfasura in doua etape:

–prima, estimata sa dureze pana martea viitoare, pe 25 aprilie, vizeaza:

– Statia Republica – Acces A (bulevardul Basarabiei). Calatorii vor putea utiliza celelalte 3 accesuri disponibile ale statiei de metrou Republica (accesul B – bulevardul Basarabiei, gara Titan-Sud, C si D – soseaua Dudesti – Pantelimon;

– Statia Titan – Acces B (bulevardul Nicolae Grigorescu, str. Liviu Rebreanu). Calatorii vor putea utiliza accesul A (bulevardul Nicolae Grigorescu);

– Statia Nicolae Grigorescu – Acces A (bulevardul Camil Ressu, Aleea Fuiorului). Calatorii vor putea utiliza accesul B (bulevardul Camil Ressu, bulevardul Nicolae Grigorescu).

– a doua etapa, in perioada 26.04.2017 – 05.05.2017, include:

– Statia Republica – Accesurile B, C si D;

– Statia Titan – Acces A;

– Statia Nicolae Grigorescu – Acces B.

Din cate au transmis oficialii companiei care asigura transportul in comun in subteran, aceste lucrari au drept scop imbunatatirea serviciilor Metrorex. Printre altele, se are in vedere inlocuirea actualului sistem de acces catre peroane. Totodata, urmeaza sa se instaleze automate de vandut cartele.

