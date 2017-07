Incendiu puternic, noaptea trecuta, la un depozit de mobila de langa Capitala

Au sunat sirenele pompierilor, noaptea trecuta, in apropierea Capitalei. Flacarile care au inghitit un depozit de mobila situat in Chiajna au facut pagube insemnate.

Din fericire, nu au fost victime in urma incendiului, din cate au anuntat, vineri, reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.

Nu mai putin de patru masini cu apa si spuma si 20 de pompieri de la ISU au intervenit, in mijlocul noptii, pentru a stinge valvataia ce a cuprins depozitul, focul puternic fiind propulsat de faptul ca ardeau materiale din lemn. Intensitatea flacarilor poate fi observata din instantaneele realizate in timpul interventiei pompierilor care au raspuns apelului din localitatea ilfoveana aflata in apropiere de Bucuresti.

sursa foto: Facebook/ISU Bucuresti-Ilfov