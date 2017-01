Incendiu la un adapost pentru animale al Circului din Capitala: 11 dintre ele au murit

Peste 10 animale apartinand Circului bucurestean Globus au murit in urma unui incendiu puternic care a cuprins, la primele ore ale zilei, un adapost aflat pe Soseaua Petricani, din Capitala.

Interventia pompierilor, ingreunata de temperaturile scazute, care au dus la inghetarea unor hidranti, a fost una de durata. Salvatorii nu au putut interveni, insa, inainte ca un specialist sa tranchilizeze animalele care ar fi putut deveni periculoase, avand in vedere ca in incinta se aflau, printre alte necuvantatoare, si mai multi tigri.

Nu mai putin de 60 de pompieri, cu 15 autospeciale, s-au luptat cu focul si fumul, in incercarea de a le domoli cat mai repede, pentru a salva vietuitoarele aflate in adapostul afectat de incendiu. Din pacate, reprezentantii ISU Bucuresit au anuntat ca desi au fost salvate 21 de necuvantatoare, printre ele 7 tigri, doua camile, un cal si doi ponei, dar si un cangur si mai multe capre, pentru alte animale nu s-a mai putut face nimic. Astfel ca mai multe pisici, dar si trei caini, doi tigri si tot atatia porcusori vietnamezi si-au gasit sfarsitul in urma incendiului care a cuprins nu doar adapostul lor, ci si o cladire administrativa aflata in apropiere.

Momentan nu e clar de la ce a izbucnit focul, insa ramane ca specialistii sa faca cercetari si apoi sa se pronunte cu privire la cauza declansarii incendiului.

sursa foto: Facebook/ISU Bucuresti-Ilfov