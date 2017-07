Incendiu in Parcul National Domogled. S-a cerut interventia unui elicopter MAI

Interventie la inaltime, la propriu, pentru domolirea si stingerea unui incendiu de padure izbucnit in Masivul Domogled, unde se afla Parcul Natural cu acelasi nume.

La momentul de fata ard arbustii de pe un versant cu doua varfuri, pe o suprafata de aproximativ 10 hectare, fiind vorba, conform IGSU, de mai “multe focare izolate”. Incendiul afecteaza o suprafata pe care se afla pini negri, cat si vegetatie uscata, aflate intr-o zona greu accesibila.

Mai mult de 70 de pompieri si de lucratori silvici fac, insa, eforturi pentru a stinge focul. Mai mult, s-a cerut deja sprijin din directia Ministerului de Interne, in sensul in care s-a solicitat interventia unui elicopter dotat cu dispozitiv de stingere, care sa vina in ajutorul interventiilor pe care le fac pompierii de la sol.

sursa foto: captura Facebook/IGSU