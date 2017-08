Incendiu de vegetatie, cu mai multe focare, in Delta Vacaresti. Au intervenit pompierii

Fum si o suprafata destul de insemnata de teren parjolita. Asta au vazut locuitorii din zona Deltei Vacaresti, sambata in jurul pranzului.

In zona au ajuns pompierii. Alertati pentru a incerca sa lichideze cat mai rapid focul, astfel incat pagubele sa fie limitate pe cat posibil, mai ales ca nu e prima oara cand se produce un astfel de incident in Parcul Natural Vacaresti, salvatorii au intervenit cu autospeciale cu apa. “Actionam cu 2 autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatia uscata din Delta Vacaresti. In acest moment sunt mai multe focare, pe o suprafata de aproximativ 3000 mp.”, au transmis reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov, via Facebook.

Inca nu se stie de la ce anume a pornit incendiul, dar e de mentionat faptul ca la momentul de fata in Capitala temperaturile sunt destul de insemnate.

Iata cateva imagini de la locul interventiei:



sursa foto/video: ISU Bucuresti-Ilfov