Incendiile din Los Angeles, declansate de boschetari

Investigatiile cu privire la incendiul care a distrus mai multe vile luxoase din cartierul Bel-Air au aratat ca focul a pornit de la o soba improvizata folosita de oamenii fara adapost, semn ca acest fenomen atinge si zonele bine securizate.

Incendiul Skirball care a transformat in cenusa proprietati si locuinte in valoare de milioane de dolari in enclava inchisa publicului din Bel-Air, unde traiesc celebritati precum Beyonce, Elon Musk sau Rupert Murdoch era ieri aproape stins, au indicat autoritatile din Los Angeles. Ancheta a stabilit ca incendiul a fost cauzat de ”o sursa de foc ilegala la care s-a gatit” intr-o tabara a oamenilor fara adapost, in proximitatea unei zone acoperita cu tufisuri si arbori, chiar langa intrarea spre zonele private din Bel-Air, inchisa cu gratii masive. Nimeni nu se afla in acea zona, in momentul cand pompierii au sosit si deci nimeni nu a putut fi arestat. Focul a distrus peste 200 de hectare si a fortat 700 de persoane, inclusiv celebritatile, sa paraseasca Bel-Air. Incendiul Skirball a antrenat si inchiderea celebrului muzeu Getty Center, care gazduieste opere de arta inestimabile, universitatii UCLA si altor facultati dar si a sute de scoli din zona. In ciuda planurilor municipalitatii si promisiunea alocarii a sute de mii de dolari pentru persoanele fara adapost, numarul acestora in aglomeratia Los Angeles a crescut cu 23%, adica 58.000 de persoane, anul trecut.