Incaierare la usa Regelui Mihai

Dorinta lui Nicolae Medforth-Mills de a-si vedea bunicul, acum cand acesta se afla pe patul de moarte, a dat nastere unui scandal monstru care cu siguranta va face inconjurul lumii. Casa Regala sustine ca Regele i-a refuzat si aceasta vizita, incidentul lasandu-se cu violenta la propriu, mai rau ca pe maidan.

Putin grabita, Casa Regala a fost prima care a informat despre acest incident, intr-un comunicat de presa. Comunicatul suna astfel: ”In seara de marti, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills a facut o tentativa de violare a domiciliului Majestatii Sale Regelui, la resedinta din Elvetia. Dl Medforth-Mills a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestatii Sale. Dl Medforth-Mills a agresat fizic si verbal trei persoane. Una dintre ele prezinta rani corporale. In final, el a fost impiedicat sa forteze intrarea in casa. Majestatea Sa a spus clar, de mai multe luni de zile, faptul ca refuza sa-si vada nepotul, lucru adus la cunostinta dlui Medforth-Mills in repetate randuri. La incident au fost prezente trei infirmiere, venite sa trateze pe Majestatea Sa, care nu au putut sa-si faca la timp datoria. De asemenea, infirmierele au facut cunoscut ca se tem pentru integritatea lor corporala si ca vor lua in discutie la institutia lor daca vor mai veni sau nu sa-l trateze pe Rege. Incidentul a survenit la doar o ora dupa ce Regele Mihai primise Sfanta Impartasanie de la trimisul IPS Mitropolitului Iosif. Casa Majestatii Sale a inaintat o plangere la politia elvetiana”.

“Si-a pierdut putin cumpatul”

La ceva timp dupa incident si dupa comunicatul Casei Regale, fostul principe Nicolae a postat pe pagina sa de Facebook urmatoarele randuri: „Ma intristeaza profund si nu inteleg agresivitatea Casei Regale de a face tot posibilul de a ma impiedica sa imi vad bunicul si de a-mi discredita imaginea. Nu voi intra in acest joc murdar. Voi alege sa-mi respect bunicul in aceste momente dificile pentru ca asa se cuvine si asa este crestineste”. La randul sau, avocatul lui Nicolae, Radu Enache, a declarat ca ”in ultimii doi ani, Nicolae a incercat sa-si vada bunicul de sapte ori. De fiecare data, s-a lovit de atitudinea ostila a doi membri importanti ai Casei Regale. Acestia l-au oprit intotdeauna sa-si vada bunicul. Deocamdata nu pot sa va dau numele celor doi (n.red. – de parca lumea n-ar sti ca e vorba de Margareta si consortul), poate sunt deja banuiti de opinia publica”. El a adaugat: ”Referitor la plangerea penala care s-a facut in numele Casei Regale, cand va fi audiat de politia elvetiana, Nicolae va vedea cine a semnat aceasta plangere si o sa va dam numele. El si-a pierdut putin cumpatul, dar daca ar fi fost violente grave impotriva unor persoane de la Casa Regala, ar fi fost retinut de politia elvetiana. A fost legitimat, i s-a ridicat permisul de conducere (cu el fiind legitimat, in lipsa unor alte documente- n.r.), dar este liber”. Amintim ca Regele Mihai l-a exclus pe Principele Nicolae din linia de succesiune a Casei Regale si i-a retras titlul monarhic acordat in 2010. Nicolae era al treilea in ordinea de succesiune, dupa Mihai I si Principesa Margareta.