Inca un viol pe capul lui Roman Polanski

Celebrul regizor este acuzat de o a treia femeie de agresiune sexuala, inca o lovitura pentru cineastul care continua sa fie urmarit de justitia americana pentru violul comis asupra unei adolescente in urma cu 40 de ani.

Femeia si-a folosit doar prenumele, Robin, intr-o conferinta de presa din Los Angels unde a declarat ca a fost agresata sexual in 1973 de Polanski cand avea 16 ani, iar avocata sa, Gloria Allred, a precizat ca agresiunea a avut loc in sudul Californiei, insa clienta ei nu doreste sa dea alte detalii. Desi faptele s-au prescris, ea ar putea fi chemata sa depuna marturie la proces. In 2010, actrita britanica Charlotte Lewis, reprezentata tot de Gloria Allred specializata in cazuri de agresiune sexuala, a declarat ca regizorul a fortat-o sa intretina relatii sexuale cand avea 16 ani. Polanski a inceput sa aiba necazuri cu justitia cand a fost acuzat ca a drogat-o pe Samantha Geimer cand avea 13 ani si a violat-o in casa lui Jack Nicholson din Los Angeles, in 1977, cand actorul era plecat intr-o calatorie. Cineastul franco-polonez a petrecut 48 de zile in inchisoare dar a fost eliberat pentru a putea incheia o filmare. Avocatii lui Polanski au sustinut ca judecatorul a fost de acord ca perioada de detentie sa fie singura lui pedeapsa. In 1978 Polanski a fugit in Franta si de atunci a refuzat sa revina in SUA, convins ca decizia se poate modifica si ca va fi trimis la inchisoare pentru multi ani.