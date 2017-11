Inca un cutremur in zona Vrancea

O noua miscare telurica s-a produs in Vrancea, zona cunoscuta drept cea mai activa din pucnt de vedere seismic din tara.

Cutremurul a fost inregistrat noaptea trecuta, la 01.11, la o adancime de circa 126 de kilometri. A avut magnitudinea 3.3 si epicentrul in judetul Vrancea.

Marti dimineata, in judetul Buzau se produsese un alt cutremur, de magnitudine apropiata, respectiv 3.4 grade pe Richter. Cel mai puternic seism ce a avut loc in tara, in ultima perioada, ramane cel din dupa-amiaza zilei de 28 octombrie. Respectiva miscare telurica a avut 4.2 grade pe Richter.