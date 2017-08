Inca o proba la examenul pentru permisul auto

Cursantii scolilor de soferi vor fi obligati sa parcurga si un curs de prim ajutor in trafic daca vor sa intre in posesia mult doritului permis de conducere.

Noua proba este inclusa in proiectul de modificare a ordonantei de urgenta 195/2002 (referitoare la circulatia pe drumurile publice), proiect aflat in prezent la Senat. ”In vederea obtinerii permisului de conducere, candidatii au obligatia de a efectua, pe parcursul activitatilor de pregatire teoretica si practica, si promova un curs de prim ajutor in trafic”, prevede articolul in cauza, ceea ce inseamna ca viitorii candidati vor fi obligati sa-si probeze cunostiintele in domeniu in timpul examenului dat pentru obtinerea permisului. Promotorii masurii sustin ca exista date stiintifice si statistici potrivit carora interventia rapida creste sansele de supravietuire in caz de accident si tot ei subliniaza ca rata mortalitatii in accidentele rutiere din Romania este in crestere. In plus, 16 state din UE, printre care Anglia, Germania, Norvegia, Elvetia si Danemarca, au implementat deja obligativitatea instruirii si testarii masurilor de prim ajutor pentru toti cei care doresc sa obtina un permis de conducere – insista initiatorii.