Inca o invitatie pentru Kovesi la Comisia “Sufrageria”

Reprezentantii forului parlamentar care verifica unele aspecte ce tin de prezidentialele din 2009, cunoscuta in spatiul public drept Comisia “Sufrageria” – cu referire la intrevederea din casa fostului vicepremier Oprea – fac o noua incercare de a se vedea fata in fata cu actuala sefa a DNA, care sa le raspunda la intrebari.

Drept urmare, in cursul acestei zile, s-a supus la vot varianta lansarii celei de-a patra invitatii pe numele Laurei Kovesi. Varianta care a intrunit suficiente optiuni ale membrilor forului condus de catre Oana Florea, astfel incat sa se oficializeze un astfel de demers. In cazul in care ar urma sa raspunda favorabil acestei noi invitatii, sefa DNA ar putea fi vazuta la Parlament miercuri dimineata. Adica peste doar doua zile.