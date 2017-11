Inca o crestere a Robor-ului

Cum se intampla de la inceputul acestei saptamani, Robor-ul la 3 luni inregistreaza si joi o crestere. Veste care nu are cum sa nu ii ingrijoreze pe romanii care au credite in moneda nationala.

Astfel ca pe 16 noiembrie indicele in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila a ajuns la nivelul de 2, 09%. In conditiile in care ziua trecuta fusese la 2, 06%, din cate anunta BNR.