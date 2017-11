Inca o confirmare ca aselenizarile au fost regizate: fotografia care spune tot!

Va aduceti aminte de gafele comise de regizorii marilor succese cinematografice, de la „Troia” la „Terminator” si inapoi?! Ei bine, adeptii Teoriei Conspiratiei cred ca tot un soi de film de lungmetraj poate fi creditata si misiunea Apollo 17, a unsprezecea misiune cu echipaj uman la bord din cadrul Programului Spatial American Apollo si a sasea aselenizare. Se crede ca si povestea cu ultima nava lansata spre Luna cu echipaj uman a fost o farsa in toata regula. Un videoclip incarcat pe canalul YouTube Streetcap1 indica prezenta unei “figuri umane” care nu poarta tot harnasamentul util unui costum spatial. Analizand imaginile, cei care nu cred in ruptul capului in scenariile livrate publicului de catre NASA, pretind ca silueta unei persoane care n-ar fi putut supravietui in mediul selenar, echipat astfel, se reflata in viziera castii unuia dintre astronautii implicati in misiune, ceea ce dovedeste ca Apollo 17, din decembrie 1972, este un alt fake ordinar regizat pe platourile de la Hollywood. Clipul a inregistrat deja sute de mii de vizualizari de cand a fost postat la inceputul saptamanii trecute. In film, naratorul insista ca se poate observa prezenta unei siluete umane in reflectia vizetei, iar respectiva persoana nu poarta costum complet de astronaut, “ceea ce poate parea cel putin ciudat”. Este de notorietate teoria potrivit careia, in incercarea de a-i umili pe rusi, presedintele John F. Kennedy ar fi ordonat in secret producerea unor serii de filme, cu si despre aselenizari, pentru a face sa para ca astronautii NASA ajung pe Luna.