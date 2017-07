Inca o ciudatenie: umbrela-pelerina

Desi forma putin ciudata – ce combina un capison de pus pe cap cu un disc usor curbat ce sta deasupora umerilor – te face sa arati mai degraba a extraterestru decat a pamantean, umbrela cu pricina pare sa aiba mai multe avantaje.

Te apara de ploaie, iti lasa mainile libere (spre deosebire de umbrelele clasice care trebuie tinute in mana), iti faciliteaza o vedere clara (in lipsa deschiderii largi a unei umbrele obisnuite). Si, daca ii credem pe cuvant pe cumparatorii online care au achizitionat aceasta umbrela de pe site-uri precum Aliexpress (la pretul de 8-12 dolari), umbrela ar mai avea si un design simplu si placut, este pliabila, usor de manuit, prevazuta si cu doua curele care nu permit sa fie suflata de vant, este fabricata din Peva, un vinil biodegradabil. Magazinele online care o vand deja ii incurajeaza pe posibilii cumparatori spunand ca aceasta umbrela “va inlocui in curand umbrela traditionala si va intra in casele a sute de milioane de familii”.