In vacanta, cancelarul Germaniei nu se schimba de haine

Fie considera ca tinuta asta ii poarta noroc, fie acestea sunt singurele haine de vacanta. Cert este ca Angela Merkel a fost fotografiata purtand aceeasi camasa rosie in patratele si aceeasi pantaloni bej, in ultimele sale cinci escapade montane din regiunea italiana Trentino-Alto Adige. Neschimbate sunt sapca si bocancii. Cancelarul german, in varsta de 63 de ani, prefera vacantele de vara in statiunea Solda, unde este insotita de barbatul ei, Joachim Sauer. Si, dupa cum se poate observa din colajul foto, cea mai puternica femeie a lumii opteaza sa se imbrace de fiecare data la fel in drumetiile prin munti, fie ca este vorba despre concediile efectuate in Tirolul de Sud in 2013, 2015 ori 2017. Merkel nu este singurul lider al lumii care prefera aceleasi haine in vacanta. Fostul premier britanic James Cameron a intrat in gura presei dupa ce a purtat aceeasi camasa in vacantele din Ibiza, Mallorca si Cornwall.