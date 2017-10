In sfarsit, un lucru bun: seful Garii de Nord a fost demis

Abia instalat la Transporturi, ministrul Felix Stroe s-a declarat „total nemultumit” de modul de intretinere si administrare a principalei statii feroviare a Romaniei si a dispus demiterea imediata a sefului Garii de Nord, Mihai Candea si a directorului Regionalei CF Bucuresti, Laurentiu Maraloi. O masura de bun augur, dupa ani si ani de zile in care cea mai mare gara din Romania s-a ingropat in mizerie.

S-ar intoarce in mormant Mihail Kogalniceanu, cel care a afirmat, in anii constructiei Garii(1872), ca „drumurile de fier vor schimba fata Romaniei”, dar au ramas calatorii, care la mai bine de un secol si jumatate, sunt pusi in fata unui peisaj dezolant: 14 linii cu peroane mizere si acoperisuri mancate de rugina, hoti si cersetori la greu, banci rupte, aparate de informare care nu functioneaza, nu-ti vine sa te asezi si sa pui mana pe nimic din cauza murdariei, putine toalete publice, dar o multime de tarabe si magazine ce compleaza senzatia de bazar si de zona rau famata. Cam asa arata gara din micul Paris, o cladire(declarata monument istoric) unde ultima restaurare s-a facut in perioada 1997-1999, desi 20.000 de oameni o tranziteaza zilnic, urcand si coborand din aproape 200 de trenuri.