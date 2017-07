In Schengen, via Curtea Europeana de Justitie

Europarlamentarul PSD Emilian Pavel propune fortarea portii Schengen cu ajutorul Curtii Europene de Justitie. Institutie unde Romania poate ataca refuzul de a fi primita in Schengen desi indeplineste de mai multa vreme criteriile impuse de UE.

Satul de atatea refuzuri, europarlamentarul PSD spune ca Romania trebuie sa ia taurul de coarne si sa puna subiectul aderarii ei la Schengen pe ordinea de zi a conducerii UE. ”Se poate, intr-adevar, opune unul din statele membre Schengen si atunci Romania nu este primita. Dar acel refuz al vreunui stat trebuie motivat in scris. Odata ce am avea acel raspuns, care nu cred ca ar avea o sustinere reala juridica, Romania si Bulgaria ar putea ataca acest refuz la Curtea Europeana de Justitie, iar expertii si colegii mei din Comisia de libertati civile sustin ca am avea toate sansele sa castigam”, explica Emilian Pavel cum se vor derula lucrurile. Ideea de a forta mana UE nu le surade insa pesedistilor, care prefera sa-i trateze cu manusi pe liderii UE. ”Este clar ca e vorba de o decizie politica si depunem eforturi in acest sens. Mijloacele pe care le vom folosi sunt mijloacele care vor conduce la un rezultat palpabil. Colegul meu Emilian Pavel a exprimat o parere personala”, a scaldat-o Victor Negrescu – europarlamentar PSD si el pana cu zece zile in urma, cand a fost numit ministru delegat pentru Afaceri Europene in Guvernul Tudose.