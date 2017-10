In Romania, 11 judete produc, iar 31 consuma

Statisticile recente ale INS arata ca daca, in 1992 in 11 judete, locuiau circa 30% dintre romani, acum procentul a urcat pana la 41,5%. Adica aproape jumatate de tara locuieste in aceste judete, daca ii luam in calcul si pe cei neinregistrati oficial.

In 2016 s-a inregistrat cea mai mare migratie interna din Romania de dupa 1991, aproape 400.000 de oameni schimbandu-si domiciliul dintr-o localitate in alta. Culmea, Capitala stabileste un record negativ: numarul bucurestenilor care pleaca este mai mare decat al celor care vin. Conform datelor oficiale inregistrate de INS, este vorba mai exact despre 389.000 de romani care s-au mutat cu acte in regula, din diverse motive, tot pe teritoriul tarii, dar in alta localitate. Noul record a fost atins in conditiile in care nu sunt luati in calcul si cei care stau cu chirie sau cei care fac naveta si nu si-au schimbat domiciliul in acte. Cele mai mari pierderi se inregistreaza in Galati, Vaslui, Braila si Teleorman, carora li se alatura si Capitala. In schimb, judetele Arad, Sibiu si Timis au crescut fara intrerupere timp de 26 de ani. In topul cresterilor se mai afla Bihor, Ilfov, Constanta, Cluj, Brasov, Giurgiu si Iasi. Bineinteles, locurile de munca sunt pe primul loc la cauzele migratiei, ceea ce ne da dreptul sa gandim si asa: 11 judete produc, 31 consuma.