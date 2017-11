In PSD, toate tunurile sunt pe Dragnea

La nivel oficial, toti pesedistii jura ca sunt trup si suflet cu si langa Liviu Dragnea. Cand raman singuri, multi social-democratii scot cazmalele si sapa cu sarg la groapa mult iubitului si aparatului presedinte.

Coincidenta a facut ca exact in momentul in care Liviu Dragnea este din nou inghesuit de DNA prin PSD sa circule rezultatele unui sondaj comandat chiar de social-democrati. Un sondaj conform caruia Liviu Dragnea si Mihai Tudose sunt in picaj, ceea ce inseamna si ca partidul nu va intazia sa o ia pe urmele lor. Altfel spus, sondajul ii baga in cofa pe liderul en-titre si pe premierul care i-ar putea lua locul la o adica si asta strict pentru informarea social-democratilor, rezultatele fiind doar de uz intern si nu unele destinate livrarii publice.

Firea vrea sa scape dintr-o singura lovitura si de Dragnea si de Tudose

Cum ”coincidentele” nu fac casa buna cu politica, apare legitima intrebare: cine este interesat sa-l infunde si mai rau pe Dragnea demoland totodata soclul posibilului sau urmas? Raspunsul dat de pesedistii isteti care urmaresc de mult cum se fac jocurile in partid este Gabriela Firea. Primarita generala despre care se stie de ceva vreme ca se viseaza nu numai imparatita a PSD ci si presedinte al Romaniei. Desi Firea nu are, aparent, nicio legatura cu sondajul cu pricina, o gafa facuta, ieri, de Gheorghe Piperea o leaga pe ambitioasa doamna de demersurile legate de intretinerea unei atmosfere anti-Dragnea in PSD. Concret, Piperea i-a cerut lui Dragnea ”sa demisioneze din Parlament ca sa nu mai polueze agenda publica cu problemele personale”. Opinie care, data fiind calitatea lui Piperea de consilier onorific al premierului Tudose, risca sa provoace o noua incaierare Dragnea-Tudose intr-un moment in care niciunul dintre cei doi combatanti nu se simte prea bine. Situatia se vede insa dintr-o perspectiva complet schimbata daca in ecuatie se include faptul ca Piperea este considerat in mediile cunoscatoare drept ”om de casa al lui Firea”. Si uite asa se leaga toate: Dragnea, care oricum si-a urcat in cap pesedistii, este atacat intr-un momentul extrem de vulnerabil de un om apropiat de Firea iar un sondaj comandat ”intern” il termina si pe Mihai Tudose. Trebuie sa recunoastem ca telenovela pesedista are scenariul copiat dupa aceea care ruleaza astazi la Casa Regala ajunsa pe mainile Margaretei Duda, mai ales ca tot o muiere trage itele si in imperiul social-democrat.