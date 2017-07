In premiera, summit pe criza diesel

Guvernul Germaniei organizeaza miercuri o prima reuniune avand pe agenda de lucru viitorul motoarelor pe motorina prinse intr-un interminabil scandal ce ameninta industria de automobile nationala, temelie a economiei tarii. Ironie a istoriei, un summit organizat taman de tara unde s-a nascut Rudolf Diesel, inventatorul motorului ce-i poarta numele.

Reputatia automobilelor ”made in Germany” este in pericol de a fi afectata iar acest lucru ar fi teribil, a declarat ieri ministrul german al Tranasporturilor, Alexander Dobrindt, citat de Afp. ”Industria auto este pusa intr-o situatie cu adevarat dificila” si are ”responsabilitatea sacra sa-si recastige increderea”, a adaugat Dobrindt. Summit-ul de la Berlin, intre autoritatile publice, constructorii auto, federatiile patronale si sindicate, are loc intr-un context european deloc incurajator. Franta si Marea Britanie tocmai ce au anuntat ca vor sa opreasca vanzarile diesel (ba chiar si benzina) incepand cu 2040. Toti constructorii germani, VW si marcile sale Audi si Porsche, Daimler (Mercedes-Benz) dar si Opel si americanii de la Ford vor participa la acest ”forum national” care are loc la doi ani dupa explozia scandalului Dieselgate la Volkswagen.

Cosmarul interdictiilor

Obiectivul afisat al summit-ului este identificarea solutiilor pentru a reduce multdiscutatul nivel al emisiilor poluante. Curios cum, amar de ani, poluarea motoarelor diesel a fost trecuta pe plan secund si abia in ultimii ani, cand nivelul tehnologic al acestor motoare a atins apogeul, incalzirea planetei devine groparul motoarelor termice. Pentru constructori, este vorba de evitarea interdictiilor privind motoarele diesel, un scenariu care ameninta mai multe orase germane si ingrozeste clientii. Pentru constructori, este un cosmar, o treime din parcul auto german fiind constituita din vehicule cu motoare pe motorina. In plus, producatorii germani, ramasi in urma in trena masinilor electrice, conteaza pe vanzarile de automobile echipate cu motoare diesel moderne, zise ”nepoluante” pentru a respecta reglementaril europene in materie de reducere a emisiilor de CO2. Sesizat de ecologisti, tribunalul administrativ din Stuttgart (unde se afla sediile Mercedes si Porsche) a estimat ca interzicerea motoarelor diesel mai vechi ar fi solutia cea mai potrivita pentru lupta impotriva poluarii urbane. Mai rau, summit-ul din Germania se tine si intr-un context ingreunat de suspiciunile de cartel intre constructorii germani privind manipularea emisiilor poluante.

Dimnesiunea politica

In apropierea alegerilor legislative din 24 septembrie, chestiunea diesel a devenit un subiect de rivalitate intre social-democratii SPD si conservatorii (CDU/CSU) cancelarului Angela Merkel. SPD i-a reprosat imediat lui Merkel absenta de la summit. ”Cand milioane de motoare diesel fac obiectul unor manipulari si una din cele mai mari industrii ale tarii este in pericol, cancelarul ar trebui sa fie prezent la summit”, a lansat un responsabil SPD, Johannes Kahrs. De-o maniera generala, proximitatea istorica a politicii germane cu sectorul auto a fost mereu criticata. Regiunea Saxonia Inferioara, condusa de social democrati, este si un mare actionar la VW iar legaturile cu un sector care este unul din cei mai mari exportatori si angajatori ai Germaniei (800.000 de posturi) au condus la un exces ”de incredere” a constructorilor care au crezut ca totul le e permis, a estimat ministrul Mediului, Barbara Hendricks. Cireasa de pe tort, potrivit unui sondaj publicat ieri de Bild, 53% din germani declara ca nu mai au incredere in proprii constructori auto.