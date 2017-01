In plin Cod galben de ger, peste 120 de localitati nu au energie electrica

Efectele viscolului din urma cu cateva zeci de ore continua sa se vada. Pe langa faptul ca la momentul de fata autostrazile A 2 si A 4 sunt inchise, la fel si alte peste 20 de drumuri nationale, exista si peste 120 de localitati care nu au curent electric, drept urmare oamenii nu au lumina, nu pot folosi centralele termice, resourile sau caloriferele electrice, pentru a se incalzi, desi mare parte din tara se afla sub Cod Galben de ger.

Pe langa actiunile de salvare desfasurate deunazi, dar si in cursul noptii trecute, in urma carora au fost ajutate sute de persoane aflate in dificultate, peste 49.000 de persoane continua sa fie afectate de urmarile ninsorilor i ale vantului puternic, in urma carora 128 de localitati au ramas fara alimentare cu energie electrica.

Cifra a fost anuntata sambata la amiaza de catre purtatorul de cuvant al MAI, care a subliniat ca se fac eforturi pentru remedierea situatiei si ca, fata de seara trecuta, numarul acestor localitati ramase fara curent este mai mic.

Comisarul Dajboc a anuntat ca in cursul noptii de vineri spre sambata au fost peste 1.160 de interventii medicale la care au raspuns cadrele SMURD si de la Ambulanta, peste 30 in cazul unor gravide, si au fost salvate de pe drumurile blocate de vremea rea 490 de romani, 50 dintre ei fiind copii. In judetul Calarasi, de exemplu, 59 de oameni ramasi blocati in doua autocare au fost salvate si duse la un camin cultural.

Totodata, s-a anuntat ca s-a demarat o actiune in sprijinul celor 130 de oameni care inca de vineri au ramas blocate in benzinarii, dupa ce Autostrada A 2 a fost inchisa, pe fondul viscolului, in sensul ca s-a decis formarea unui convoi cu antemergator din utilaje de deszapezire, din cate aprecizat aceeasi sursa.

surse foto: Facebook/Ministerul de Interne

