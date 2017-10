In opinia lui Dragnea, Inspectia Judiciara ar trebui sa fie autonoma

Intrebat in privinta Inspectiei Judiciare – si anume daca e de parare ca ar trebui sa treaca in subordinea Ministerului Justitiei sau sa ajunga o institutie autonoma, al treilea om in stat si, totodata, lider al PSD-ului s-a pronuntat in favoarea celei de-a doua variante.

“Nu cred ca este bine sa treaca in subordinea Ministerului Justitiei, se pare ca nici actuala forma nu este cea mai buna, cred ca trebuie sa gand un sistem, o structura care sa faca din Inspectia Judiciara o instititutie autonoma”, a opinat, in urma cu scurta vreme Liviu Dragnea, de la Parlament.

Va amintim ca zilele trecute, aflat la sediul legislativului, si ministrul Justitiei spunea, cu referire la acest subiect, ca va propune ca IJ-ul sa devina autonoma “pe baza unei legi speciale”.