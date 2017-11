In marea goana dupa beneficii, Casa Regala a uitat de romani

Scandalul declansat de Casa Regala prin impiedicarea nepotului Nicolae sa-si vada bunicul vorbeste de la sine despre cateva laturi destul de tulburi ale monarhiei la romani si ridica si mai multe intrebari. Una dintre acestea ne indeamna sa chibzuim asupra unui aspect poate lipsit de respect, dar util, cata vreme Romania este Republica. Deci, ce a adus bun Casa Regala poporului roman, dupa intoarcerea oficiala in Romania? Ce a facut, concret, Familia Regala pentru romani?

Mai nimic. In afara de distinctia, eleganta, exemplul moral al Regelui, mai nimic. Ca sa zicem asa, am recastigat un Rege care a abdicat intr-un context istoric tragic si care nu merita un exil atat de lung.

Familia Regala

Regele Mihai si Regina Ana au avut trei fiice: principesa mostenitoare Margareta, principesa Elena si principesa Irina. Irina s-a indepartat mai demult de Casa Regala si si-a construit o viata in Oregon, SUA. Ea are doi copii, Mihai si Angelica, despre care nu stim sa li se fi acordat vreo titulatura regala. Irina si sotul sau au fost implicati, acum trei ani, intr-o afacere ilegala in America: luptele de cocosi. Principesa Elena are si ea doi copii: Nicholas Medforth-Mills si Elisabeta Karina de Roumanie. Nicholas, adica Nicolae, la implinirea a 25 de a ani, a devenit principe. Karina, nu. Gurile rele spun ca Elena ar fi ahtiata dupa bani si aceasta ar fi fost si cauza pentru care l-a tras public de urechi pe fiul sau dupa incercarea acestuia de a intra in resedinta Regelui (poate i s-au promis anume beneficii…). Tot despre principesa Elena, intr-o postare pe Facebook, jurnalista Roxana Iordache face o dezvaluire grava vizavi de relatia cu fiul sau. „maica-sa(Elena) l-a dat in judecata (pe Nicolae) cand era copilas pentru mostenirea pe care i-o lasase tatal lui dupa divort, de parca nu tot ea ar fi administrat-o, el fiind minor. A vrut, nesatula, toti banii, sa nu aiba copilul nimic. Era doar un copilas speriat ca parintii lui au divortat si s-a pomenit exilat prin internate”, a scris Roxana Iordache. Principesa Margareta nu are copii. Actualii si fostii soti ai principeselor Elena si Irina nu au aparitii publice, in timp ce sotul principesei mostenitoare, Radu Duda, nu pierde nici un prilej pentru a se arata lumii, mandru ca un paun. Apropierea printului Nicolae de Rege si spectrul ca acesta sa fi fie, candva, incoronat, se pare ca i-au creat lui Nicolae necazurile cu care se lupta azi. Acuzat ca ar avea o viata dezordonata, Nicolae nu mai este print. Dar, pentru ca lui chiar ii plac femeile si a mostenit discretia si tinuta bunicului sau, Nicolae are mare priza la romani. Cat despre atitudinea sa vizavi de noi, talpa tarii, chiar el a spus-o: „iubirea unui popor se castiga, nu se impune”! Chiar asa.

Uite Regele, nu e Regele!

La vremea la care fostul principe Nicolae incerca sa-si vada bunicul, starea de sanatate a Regelui era foarte proasta, judecand dupa faptul ca a fost spovedit si impartasit. Probabil ca Majestatea Sa nici nu stie de scandalul declansat de Casa Regala si membrii ei care s-au interpus si au impiedicat vizita unu nepot la bunicul sau. Iata, insa, ca, din Elvetia, vin vesti bune. Starea de sanatate a Majestatii Sale s-a ameliorat si a inceput sa manance. Regele este supravegheat indeaproape de consiliera sa Constanta Iorga, care s-a mutat de cativa ani in Elvetia. Poate exista si o sansa ca insusi Regele sa puna capat acestui scandal si sa-l primeasca pe Nicolae pret de cateva minute. Asta ar spala si imaginea Familiei Regale ce pare sa-l fi “ascuns” pe Rege de opinia publica.

Scandalul nostru, in presa lor

Scandalul din Elvetia in care a fost implicata familia regala a Romaniei nu a trecut neobservat in presa internationala. Subiectul a ajuns si in paginile Washington Post, care a catalogat intreaga situatia drept „nedemna”. „Un scandal nedemn afecteaza mandra familie regala romana” – este titlul unui articol cuprinzator din Washington Post despre scandalul din Aubonne. Cotidianul american a scris ca incercarile printului dezmostenit Nicolae sa-si vada bunicul a facut-o pe propria mama sa-l renege. Washington Post aminteste ca romanii asociaza Familia Regala cu eleganta si demnitatea care lipsesc politicienilor. Ziarul elvetian La Cote a relatat despre incidentul petrecut marti la resedinta privata a Regelui Mihai si a mentionat ca politia a confirmat ca o ancheta este in desfasurare. 24Heures, un cotidian din Lausanne care a mai scris in trecut despre Casa Regala, titreaza „Nepotul fostului Rege al Romaniei neaga faptul ca a agresat angajatii bunicului sau”. Tribune de Geneve a scris ca fostul mostenitor este acum in drum spre Anglia si ca nepotul regelui are incredere in justitia elvetiana si ca onoarea sa va fi spalata. Totusi, ziarul a amintit ca nepotul regelui a salutat decizia excluderii sale din linia de succesiune, deoarece responsabilitatile fata de Coroana romana i-ar fi impus un stil de viata dificil de acceptat.

La ce ne foloseste Casa Regala

Scandalul cu pricina a impartit Romania in doua, si pe monarhisti la fel. Unii cred ca actiunile cuplului Margareta-Duda sunt indreptatite, altii cred ca Nicolae este cel neindreptatit de custodele Coroanei si sotul aferent. Dar oare ce a facut Casa Regala, dupa caderea comunismului, pentru romani? Corect, pe 4 martie 1997,Regele Mihai si presedintele Emil Constantinescu ajung la un acord privind promovarea de catre fostul suveran a intereselor Romaniei pe langa tarile membre NATO. Si gata. Probabil ca Majestatea Sa a facut ceea ce trebuia, dar de la acel moment incoace restul actiunilor par legate mai degraba de revendicari imobiliare, de lucrari la Savarsin, de colindatori primiti sub cetina de brad, de concertul de Ziua Regelui si cam atat. Ba nu, de vreo doua ori pe an, mai apare cate un furnizor regal, si lista e groasa, de la Automobile Bavaria la magiunul de Topoloveni si de la saltelele Dormeo la pantofii de dama Hispanitas. Moca e buna…. Si mai e si Ora Regelui. Totul pare numai o goana dupa beneficii. Si unele sunt chiar ciupeli grase, daca tinem cont ca fondul imobiliar al Casei Regale sare acum de 60 de milioane de euro. E drept, printesa Margareta a invatat romana ceva mai bine si Radu Duda a scris cateva carti folosindu-se de alte carti. Apropo de Duda, personaj greu de inghitit de popor fie si numai pentru ca poarta uneori o uniforma de colonel care nu i se cuvine, principele consort nu e deloc in pas cu austeritatea si cerintele de moment ale imaginii publice. In timp ce marii afaceristi au renuntat la bodyguarzii care-i faceau sa para mari mafioti, Duda nu face un pas fara garda proprie de SPP-isti. Altfel de bodyguarzi, platiti de contribuabil, nu din vistieria Palatului Elisabeta. Mai mult, acum sunt pe cale sa obtina un statut special din partea Statului, care inseamna alti bani si alte si alte beneficii. Bine, bre, luati, luati, dar de dat nu dati si voi ceva? Ii dati la gioale lui Nicolae, am inteles, dar „boborului” ce-i oferiti, Altetele Voastre? A iesit vreodata vreun membru al Casei Regale sa-si dea macar cu parerea despre ce i se intampla acestui popor tavalit de politicieni prin tot felul de masuri? Si inca un lucru: n-o fi plecat Regele cu un tren plin de bunuri foarte valoroase cum ziceau comunistii, dar ceva tablouri tot ori fi disparut atunci. Din alea, macar unul s-a intors in Romania, ca sa ne bucuram si noi de gestul generos al Casei Regale sau sunt stocate, in continuare, bine-mersi in debaralele de la Versoix?

Karina, inlocuitoarea principelui Nicolae

Fiica Principesei Elena, Elisabeta-Karina, este a treia in linia succesorala, dupa Principesa Margareta si mama sa, insa, ce sa vezi, nu are oficial titlul de Principesa. Evident, ea ocupa acest rol dupa ce Nicolae, nepotul regelui, a fost exclus in 2015 din linia de succesiune. Elisabeta-Karina de Roumanie Medforth-Mills s-a nascut in 1989, fiind cu 4 ani mai mica decat fratele sau, Nicolae. Potrivit normelor care guverneaza existenta Casei Regale a Romaniei, sotii si copiii Altetelor Lor Regale Principesele Romaniei nu dobandesc automat vreun titlu princiar. Astfel de titluri pot fi acordate prin vointa Regelui.

Iures pentru o vizita

Nepotul Regelui Mihai a explicat prin ce stari trece dupa ce, de aproximativ doi ani, a fost exclus din Casa Regala. “E foarte dificil sa explic ce simt. A fost foarte dificil sa fac public faptul ca nu am avut cum sa il vad pe bunicul meu. A fost a saptea oara in care am incercat in ultimii doi ani. Am incercat si cu scrisori, si la telefon. Am stat in fata casei de multe ori, linistit, nu am vrut sa il supar pe bunicul meu. Simt ca am pierdut ceva din sufletul meu, am ceva gol”, a declarat fostul princepe Nicolae. Nepotul Regelui Mihai banuieste ca sunt persoane din interiorul familiei care au dorit sa ii desparta pe cei doi. “Am luat legatura cu mai multi oameni si mi s-au spus anumite lucruri. Sunt semne de intrebare pe care mi le pun. Nu este uman deloc, fara nicio explicatie, nu ai nevoie sa il vezi pe bunicul tau. Am vrut sa am o marturisire din gura bunicului meu. Asa as fi inteles mai bine, am vrut o discutie matura. O discutie de doua minute, atat.

Nu vreau sa plec, vreau sa il vad pe bunicul meu si vreau o explicatie. Dar nu vreau sa ma cert cu nimeni, vreau sa il vad pe bunicul meu”, a declarat Principele Nicolae.

Unde este actul de retragere a titlului regal?

Radu Enache, avocatul fostului pricipe Nicolae Medforth Mills, a declarat ca are dubii in privinta actului prin care clientului sau i-a fost retras titlul de principe de Romania. Avocatul a afirmat ca nepotul regelui nu ar fi primit niciodata, in original, decizia de retragere a titlului regal si ca are acest dubiu, ca actul a fost semnat de bunicul sau, Regele Mihai. „Decizia de retragere a titlului regal, Nicolae mi-a spus ca nu i-a fost comunicata in original niciodata. Deci, eram curiosi sa vedem daca este semnatura fostului suveran. Nefiind un act administrativ nu il putem ataca nici in contencios. Nicolae are acest dubiu, ca nu ar fi fost acel decret semnat si pentru ca nu i-a fost comunicat in original”, a spus Radu Enache.

Principesa Irina, regina luptelor de cocosi

In octombrie 2014,un alt scandal cutremura Casa Regala. Principesa Irina, cea de-a treia fiica a Regelui Mihai, stabilita in SUA, a fost plasata 3 ani sub supraveghere de un judecator federal, dupa ce si-a cerut scuze pentru rolul ei in cazul de lupte de cocosi in Oregon care, potrivit principesei, a reprezentat o rusine pentru ea si familia sa. Principesa si sotul sau, John Walker, au pledat vinovati in dosarul privind participarea la o retea de lupte de cocosi. Sotii Walkers au acceptat sa-si vanda din imobile si sa plateasca Guvernului 200.000 dolari. Judecatorul le-a permis sa efectueze calatorii internationale in timpul perioadei de proba, deoarece Regele Mihai se confrunta cu probleme de sanatate si principesa ar dori sa-l viziteze mai des. Sotii Walkers au fost arestati in august 2013, dupa ce autoritatile au anuntat ca ei au organizat cel putin zece lupte de cocosi in perioada aprilie 2012 – aprilie 2013 la ferma lor din Irrigon, la est de Portland. Ei vindeau bilete, dar si alcool in timpul acestor lupte.