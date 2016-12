In Guvern se fura la greu!

Peste o mie de calculatoare si stick-uri USB ale guvernului britanic au disparut in ultimul an si jumatate, potrivit unei anchete realizate de agentia Press Association.

Astfel, la Ministerul Apararii, a disparut zilnic mai mult de un calculator. In total, 759 de calculatoare au disparut de la ultimele alegeri legislative in mai 2015, arata Press Association. In acest scop, oamenii agentiei au chestionat angajati de la diferite departamente. Unii nu au dorit sa raspunda, invocand argumente juridice, si niciun angajat nu a vrut sa spuna daca echipamentele pierdute contineau informatii sensibile sau confidentiale. Ministerul Apararii a anuntat, de asemenea, pierderea sau furtul a 328 de CD-uri, DVD-uri si stick-uri USB. O ancheta a fost deschisa pentru a se determina cauza. Ministerul Muncii, care gestioneaza indemnizatiile si pensiile a peste 22 de milioane de britanici, a raportat disparitia a 42 de calculatoare si 8 memorii USB. Ministerele Mediului, Finantelor si Dezvoltarii Internationale au semnalat, de asemenea, disparitia unor materiale informatice.