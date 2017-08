In Elvetia, evreii sunt trimisi la dusuri

Un hotel elvetian a postat anuntul din imagine declansand furia Israelului care a reclamat scuze oficiale.

Aparthaus Paradies, situat in localitatea Arosa, in Alpii Elvetieni, gazduieste de multi ani numerosi clienti evrei, in special ultraordodocsi, ce vin din Regatul Unit, SUA sau din Israel. Totusi, directoarea hotelului, in incercarea de a reaminti regulile de igiena pentru cei care folosesc piscina, a postat un afis adresat specific ”clientilor evrei”, urmare a unor plangeri privindu-le pe doua tinere evreice care au intrat in piscina fara sa faca dus inainte, informeaza The Times of Israel. Insa demersul s-a soldat cu o gafa. ”In atentia clientilor nostri evrei, femei , barbati si copii. Sunteti rugati sa faceti dus inainte si dupa ce intrati in piscina. Daca nu respectati aceste reguli, vom fi nevoiti sa va interzicem accesul in piscina. Va multumim pentru intelegere”. Un alt afis, pus pe congelatorul hotelului, se adreseaza tot clientilor evrei, autorizati sa-si puna aici mancarea kosher. ”In atentia clientilor nostri evrei: puteti avea acces la congelator doar in intervalele orare: 10h00-11h00 si 16h30-17h30. Sper ca veti intelege ca echipa noastra nu poate fi deranjata nonstop”.

Antisemitism ”de joasa speta”

Afisele au fost fotografiate de un client si postate pe retelele sociale, declansand o polemica aprinsa in Israel, unde adjunctul ministrului de Externe, Tzipi Hotovely, a reclamat scuze oficiale pentru acest ”act antisemit de joasa speta”. Directoarea hotelului a informat ca afisele au fost retrase dar a negat orice demers antisemit, explicand ca mai multi clienti evrei nu fac dus inainte sa intre in piscina iar alti clienti ii cerusera sa ia masuri. ”Am scris usor naiv acest afis, mai bine ma adresam tuturor clientilor hotelului”, a spus ea. Ministerul elvetian de Externe a comunicat ca i-a reafirmat ambasadorului israelian ca Elvetia ”condamna rasismul, antisemitismul si orice discriminare”. De partea sa, Centrul Simon Wiesenthal a cerut ministrului elvetian al Justitiei, Simonetta Sommaruga, sa ”inchida hotelul urii” si sa ”pedepseasca conducerea”. Mai mult, a cerut siteului de rezervari Booking.co sa ”retraga Aparthaus Paradies” de pe listele sale si ”comunitatile evreiesti sa puna pe lista neagra acest oribil hotel”.