In cosciug la balul de absolvire!

O adolescenta din New Jersey i-a lasat cu gura cascata pe colegii sai facandu-si aparitia la balul organizat de liceu intr-un cosciug.

In seara evenimentului organizat de liceul Pennsauken, Megan Flaherty si-a facut aparitia intr-un cosciug, coborat pe brate de doi barbati dintr-un dric autentic. Motivul ar fi unul de „amuzament”, a spus tanara, insa tot ea a precizat ca doreste in viitor sa devina directoare intr-o companie de servicii funerare. Videoclipul postat de Megan nu a fost prea apreciat de internauti, majoritatea considerand ca elevii ar trebui sa vina la un bal intr-o limuzina, nicidecum intr-un cosciug si au considerat filmul de prost gust. Dupa show-ul destul de sinistru, Megan a marturisit ca scenariul a fost organizat de un prieten de familie, care este chiar directorul unei firme de pompe funerare, ca sa-i arate „pe viu” cum se face aceasta meserie, daca tot vrea sa lucreze in bransa.

loading...