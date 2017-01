In ce judete nu se invata deloc vineri, din cauza vremii

Daca despre prichindeii de cresa si gardinita, dar si despre elevii de scoala si liceu din Capitala se stie deja de cateva zile ca intreaga saptamana vor avea vacanta, din considerente de siguranta, pe fondul temperaturilor scazute, in restul tarii situatia unitatilor de invatamant inchise a variat.

In sensul ca in fiecare din aceste ultime zile, lista s-a tot modificat, in functie de deciziile luate de catre responsabilii in materie. Cert este ca, din cele mai recente date facute publice din directia Ministerului Educatiei, pe pagina oficiala de internet a institutiei conduse de catre Pavel Nastase, joi la ora 17 stia ca, in afara Bucurestiului, cursurile scolare vor fi suspendate in totalitate in 9 judete, si anume: Ilfov, Ialomita (exceptie facand gradinitele cu program prelungit din orasele Slobozia, Urziceni si Fetesti) Braila, Giurgiu, Maramures, Buzau, Vrancea, Calarasi si Constanta.

Exista, insa, si situatii in care cursurile scolare sunt suspendate partial, pe parcursul zilei de vineri. Detalii gasiti AICI.

sursa foto: Facebook/IGSU