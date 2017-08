In Bucuresti au aparut bordurile de plastic!

Bordurile din Capitala au reprezentat pentru multi edili de sector o afacere beton, dar si un motiv in plus sa-si atraga injuraturile oamenilor care au considerat ca banii au fost aruncati pe fereastra. Cu toate acestea, “borduriada” continua, iar la sectorul 4 au aparut bordurile de plastic.

Plasticul pus peste blocurile de ciment pe bulevardul care trece pe langa Parcul Tineretului ar avea scopul sa le protejeze, spun cei de la primarie. In plus, costa cam jumatate din cat ar fi trebuit sa se plateasca pentru inlocuirea acestora. Populatia din sector are insa alta parere – sunt bani aruncati, pentru ca bordurile arata perfect, nu ar trebui schimbate. Un kilometru de borduri va fi acoperit cu plastic. Totul va costa 180 de mii de lei. Cristian Zarescu, purtatorul de cuvant al primariei sectorului 4: „Avem un proiect pilot de a rezolva problema bordurilor care sunt foarte deteriorate Este practic o metoda folosita in strainatate. Vor rezista mult mai mult, vor arata mult mai bine si costul este la aproximativ 50% cat ar costa daca le-am inlocui”. In alta zona a sectorului 4 se merge pe vechea reteta: bordurile din beton inlocuite complet. „Reamenajam total spatiul verde de acolo, ne dorim ca bulevardul Brancoveanu sa arate mult mai bine, acele borduri erau aproape distruse”, zice acelasi purtator de cuvant. Desi, tot el recunoaste ca bordurile inlocuite au fost schimbate anul trecut de Primaria Capitalei. Bulevarde sa avem, ca de borduri facem rost!