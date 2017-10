Imunoglobulina a disparut din Romania

Romania se confrunta cu lipsa imunoglobulinei, iar acest fapt este cauzat de firmele producatoare, motiv pentru care Ministerul Sanatatii va cere autoritatilor bulgare sa furnizeze aceasta substanta, pana la completarea stocurilor.

Ministrul Sanatatii a cerut omologului bulgar sa verifice situatia stocurilor de imunoglobulina din aceasta tara, Romania si Bulgaria avand Acord de colaborare pentru achizitia comuna de medicamente. Mai mult, in cursul zilei de azi Bodog a solicitat de urgenta o intalnire cu firmele producatoare de imunoglobulina pentru a identifica solutiile de aprovizionare si a verifica daca aceste companii au respectat prevederile legale privind procedurile de aprovizionare. „Intre timp, Ministerul Sanatatii continua demersurile demarate prin Compania Nationala „Unifarm” de aprovizionare prin procedura de nevoi speciale. In prezent, Compania „Unifarm” a informat Ministerul Sanatatii ca a achizitionat 6.000 de fiole de imunoglobulina pentru care asteapta certificatul de calitate pentru a putea fi utilizate, conform procedurilor europene”, arata sursa mentionata. Imunoglobulina este o substanta obtinuta din plasma sanguina umana. Aceasta plasma, in urma prelucarii, contine anticorpi care protejeaza organismul impotriva bolilor. Pacientii cu afectiunii autoimune sunt cei mai afectati de lipsa imunoglobulinei, de care ei sunt dependenti si ii ajuta la imunitate. Prin natura bolii, acesti pacienti sunt foarte sensibili la orice, chiar si la cea mai mica raceala.