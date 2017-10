Imparatul rosu

”Fiecare dintre noi trebuie sa faca mai mult pentru a apara autoritatea partidului si a sistemului socialist chinez si sa se opuna cu hotarare oricarui cuvant si actiune de natura sa le submineze”, a lansat, ieri, de la tribuna celui de-al 19-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, presedintele Xi Jinping.

Promitand ”o noua era socialista” a Chinei, si anticipand tabloul dezvoltarii pana in 2050, Xi n-a lasat nici o speranta de liberalizare a regimului, intr-un discurs care a durat mai bine de trei ore, in fata unui urias simbol al secerei si ciocanului pe fundalul drapelelor rosii, si a 2300 de membri. In costume de culoare inchisa, cu cravate rosii, delegatii au ascultat smirna discursul lui Xi Jinping, in uriasa sala a Palatului Poporului din Beijing.

Cel de-al 19-lea Congres ar urma sa acorde un nou mandat de cinci ani lui Xi, in calitate de secretar general. Ba chiar si dincolo de el. Limita de varsta de 68 de ani, impusa membrilor Biroului Politic, organism format din 25 de membri care face jocurile in China, ar putea insa sa dispara, cel putin pentru Xi Jinping, care va implini 69 de ani in cursul viitorului Congres in 2022.

Putinizarea lui Xi Jinping

Sinologul Jean-Pierre Cabestan (Universitatea din Hong-Kong) observa ca presedintele Chinei incearca sa se ”putinizeze” insurubandu-se pe o perioada nelimitata la putere, referindu-se la lungul mandat al liderului de la Kremlin, cu care de altfel Xi pare a impartasi o anumita nostalgie fata de era sovietica si neincredere in Occident, pe fondul dezvoltarii economice fenomenale a Chinei.

De la venirea sa la putere, in 2010, Xi Jinping, considerat cel mai puternic lider chinez dupa Mao Zedong si reformatorul Deng Xiaoping, si-a plasat fidelii in functii cheie, ajutat fiind de o campanie anticoruptie care a sanctionat peste 1,3 milioane de cadre.

Marea cu sarea pentru investitorii straini

In discursul sau, Xi a afirmat ca regimul va ”proteja drepturile si interesele investitorilor straini. Economia Chinei ”nu-si va inchide portile in fata lumii”, ci dimpotriva. ”Toate intreprinderile inregistrate in China vor fi tratate pe picior de egalitate si echitabil”, a insistat Xi care s-a angajat sa dezvolte ”un nou model comercial si industrial” pentru gigantul asiatic. In ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, presedintele chinez a surprins asistenta slavind mondializarea si beneficiile ei si dand asigurari ca tara sa ”va mentine portile deschise” in fata aparentelor tentatii protectioniste ale SUA.

Alta e socoteala din targ

Dar Beijingul este frecvent acuzat de protectionism incipient de catre partenerii sai comerciali, in frunte cu SUA si UE, iar intreprinderile straine care opereaza in China se plang constant de ”grave discriminari” in fata grupurilor locale. Companiile europene ”s-au saturat de aceste litanii de promisiuni niciodata materializate”, se plangeau luna trecuta membrii Camerei de comert a UE la Beijing, cerandu-i regimului comunist sa ”inlocuiasca vorbele cu fapte”. Accesul la mai multe sectoare economice ale Chinei este interzis firmelor straine iar in cazul unde este permis ele trebuie imperativ sa se asocieze ca partener cu firmele locale, companiile straine fiind fortate astfel la transferuri tehnologice pentru a putea lucra in China.

Avertisment dur pentru Taiwan

Partidul Comunist Chinez are vointa ferma, increderea totala si capacitatea de a invinge orice tentative secesioniste din partea Taiwanului, a avertizat Xi Kinping. ”Nu vom permite nici unei persoane, nici unei organizatii, nici unui partid politic sa separe o singura parcela de pamant de China”, a declarat liderul de la Beijing. Politica ”o singura China”, recunoscuta prin Consensul din 1992, nu este negociabila, potrivit Beijingului. In 1949, mai multi membri ai guvernului chinez au fugit in Taiwan, dupa preluarea puterii de catre Mao Zedong, si au declarat independenta insulei, nerecunoscuta insa decat de 20 de state.