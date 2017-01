Imparatul Japoniei se pregateste sa abdice

Guvernul nipon are in vedere sa-l autorizeze pe suveranul Akihito (83 de ani) sa-i cedeze tronul fiului sau, printul mostenitor Naruhito (56 de ani), incepand cu 1 ianuarie 2019.

Demersul vine dupa un discurs al lui Akihito, rostit in august, in cursul caruia a lasat sa inteleaga ca vrea sa abdice, chiar daca legile Casei Imperiale nu autorizeaza abdicarea. O comisie desemnata de premierul nipon Shinzo Abe va emite luna aceasta recomandari care se refera la crearea unei legi exceptionale care sa-l autorizeze pe Akijito sa paraseasca in viata tronul imperial, in special datorita varstei inaintate si a problemelor de sanatate. Executivul ar dori ca aceasta noua lege sa fie adoptata in timpul actualei sesiuni parlamentare, dar dezbaterile se anunta incinse pentru ca opozitia, precum si numerosi experti, ar prefera ca legea de functionare a casei imperiale sa fie reformata.