Imigranti inchisi cu superglue

O noua metoda de a impiedica controalele transportului de refugiati: autoritile din Marea Britanie au descoperit 11 imigranti in remorca unui camion, cu lacatele de la usi lipite cu superglue. Politia a fost nevoita sa ceara ajutorul pompierilor, care au folosit un polizor pentru a-i elibera pe oameni.

Cei zece refugiati irakieni, printre care si trei copii cu varste sub 15 ani, si un refugiat afgan, erau la limita supravietuirii: strigatele lor si bataile disperate in usa au fost auzite de persoanele dintr-o cafenea, langa care fusese parcat camionul. A fost alertata politia, insa ofiterii au chemat un echipaj de pompieri pentru a taia lacatele lipite cu superglue. Oamenii capturati in remorca au marturisit ca s-au hranit de-a lungul drumului doar cu ciocolata belgiana, transportata de vehicul. Dupa ce au fost eliberati, refugiatii au fost controlati de o echipa de medici si in prezent sunt retinuti pentru ca au patruns ilegal pe teritoriul Marii Britanii. Un caz mai grav s-a petrecut in 2015, cand 71 de refugiati si-au pierdut viata intr-un camion gasit pe o sosea din Austria. Victimele erau inghesuite in containerul frigorific si au murit prin sufocare.