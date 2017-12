Imagini socante! Copil terifiat de un individ costumat in Mos/Cazul, anchetat

Sunt situatii in care termenul “socant” e folosit cu destula usurinta, cu intentia de a impresiona sau de a capta atentia. De aceasta data, insa, o inregistrare ajunsa nu doar in atentia opiniei publice – fiind difuzata de televiziunile de stiri si pe site-uri, ci si a autoritatilor este mai mult decat tulburatoare. Si a iscat un adevarat val de revolta in randul celor care au privit-o.

Imaginile infatiseaza un copil absolut terifiat de un barbat avand un costum rosu de Mos, care foloseste un ton categoric pentru a smulge de la un copil promisiunea ca va fi cuminte si nu va iesi din cuvantul mamei sale. Si, mai trist decat atat, un bat ce pare mai degraba un facalet, cu care il altoieste pe cel mic.

Nu e impresionat de suspinele baietelului si de groaza cu care pustiul abia reuseste sa ingaime ca va fi ascultator. Micutul nu are parte nici macar de mila mamei sale, care tine partea “Mosului”, decat a propriului copil.

Ulterior s-a aflat ca micutul este din Bistrita Bargaului. Si ca inregistrarea a ajuns si in atentia reprezentantilor Protectiei Copilului din Bistrita Nasaud, dar si a politistilor locali. Oamenii legii s-au autosesizat si fac cercetari in cazul de fata, in care s-a deschis dosar penal.



sursa video: B1Tv, sursa foto: b1.ro