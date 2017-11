Imagini infioratoare la locul unui accident grav, in zona Baicului: o tanara a pierit (VIDEO)

Un accident foarte grav s-a produs seara trecuta tarziu in Capitala. Mai multe masini au luat foc, iar o tanara in varsta de doar 35 de ani si-a gasit sfarsitul in urma dramei rutiere.

Scenele socante s-au derulat pe o strada din sectorul 2. Cele doua victime se aflau in aceeasi masina. Fata de doar 18 ani a fost preluata de medici, dupa ce a suferit arsuri pe o suprafata insemnata din corp. Din pacate, cealalta tanara nu a supravietuit.

Dezastrul a fost declansat de impactul a doua masini, coliziune ce a facut ca autoturismele sa ia foc, iar flacarile apoi s-au extins la alte masini parcate in zona.

La locul accidentului au venit mai multe echipaje de salvatori, dar si de politisti, acestia din urma avand de lamurit cauzele producerii nenorocirii.



sursa foto: captura Antena3