O mare de oameni. Imagini cu momentul in care trenul regal a ajuns in gara din Pitesti (VIDEO)

Sute de oameni pe peroanele garii din Pitesti. A fost felul in care locuitorii orasului au ales sa marcheze ultimul drum in trenul regal al Majestatii Sale defuncte. La fel cum s-a intamplat, practic, pe parcursul zilei, si in Bucuresti, unde locuitorii Capitalei au iesit cu miile in strada, in principalele puncte pe unde a trecut cortegiul funerar.

De aceasta data, cadrele impresionante au fost surprinse de camerele televiziunilor care au transmis in direct parcursul trenului regal – plecat din Gara Regala Baneasa, inspre Curtea de Arges, orasul unde va fi inmormantat Regele Mihai – in momentul in care garnitura a ajuns in gara pitesteana, undeva in jurul orei 17 si jumatate.

Cu doar cateva zeci de kilometri inainte ca garnitura care transporta sicriul fostului suveran sa ajunga la destinatie, la Curtea de Arges, au fost imortalizate imaginile cu miile de oameni care au umplut pur si simplu peroanele, unii aruncand flori in calea vagoanelor, altii aplaudand sau filmand cu telefoanele momentul ce le va ramane intiparit pe vecie in memorie.

sursa foto: capturi Antena3