Imagini impresionante din Italia. Bebelus salvat dintre daramaturi, dupa cutremur (VIDEO)

Un baietel de doar 7 luni a fost scos dintre ruinele cladirii in care, pana seara trecuta, la momentul producerii cutremurului de 4 grade ce a afectat insula Ischia, le era locuinta lui si parintilor sai.

Pompierii s-au mobilizat si, la lumina reflectoarelor, dupa eforturi considerabile, au reusit sa il salveze pe micut.

Momentul in care a fost scos, cu bine, dintre maldarele de ramasite ale imobilului a fost surprins in imagini, unde se vede ca salvatorii si martorii au fost, deopotriva, emotionati sa vada ca operatiunea a avut un final fericit si ca Pasquale – cum aflam din presa locala ca se numeste cel mic – va ajunge din nou in bratele mamei sale. S-au ferit, insa, sa-si manifeste prea mult bucuria, cat sa nu-l streseze si mai mult pe cel mic, care deja plangea, speriat de agitatia din jurul sau.





sursa foto: captura Youtube